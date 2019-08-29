Чистая прибыль Группы Новороссийского порта в первой половине 2019 года выросла на 349%

За шесть месяцев текущего года выручка Группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) составила $455 тыс., что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года ($480,5 тыс.). Данные об этом публикуются в финансовой отчетности компании.

При этом EBITDA составила $344,1 тыс., увеличившись год к году на 0,4% ($342,7 тыс.). Рентабельность EBITDA составила 75,6% (в первом полугодии 2018 года – 71,3%).

Чистая прибыль Группы НМТП за первое полугодие 2019 года составила $630,4 тыс., увеличившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 349,3% ($140,3 тыс.).

Размер денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2019 года составил $504,3 тыс. Чистый долг – $416,6 тыс.

Василий Хитрых