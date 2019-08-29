Участок с прудом в Балашовском районе незаконно передали в аренду

В муниципальную собственность Балашовского района возвращен незаконно переданный в аренду участок с прудом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в 2016 году территория площадью 10 гектаров была передана в аренду на срок 49 лет местному жителю. На указанной территории располагается пруд «Романов», который является водоемом рыбохозяйственного значения, однако администрация поставила его на кадастровый учет как единый объект землепользования, без определения на нем водного объекта. Это является нарушением земельного и водного законодательства.

В суд было направлено заявление о признании договора аренды недействительным, эти требования удовлетворены.

Марина Ковалева