«Россети» в первом полугодии увеличили прибыль на 14,9%

Чистая прибыль ПАО «Россети» по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 14,9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете (.pdf). В первом полугодии компания заработала 67,9 млрд руб. (в 2018-м — 59,1 млрд руб.).

Выручка за период с января по июнь увеличилась на 3%, до 500 млрд руб., а операционные расходы достигли 413,97 млрд руб. (+3,4%).

Во втором квартале года прибыль «Россетей» составила до 27,2 млрд руб. (+4,6%). Выручка с апреля по июнь выросла на 4,2%, до 234,5 млрд руб., операционные расходы — на 4,9%, до 198,7 млрд руб.

Как следует из консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год, чистая прибыль компании выросла на 2,9%, до 124,7 млрд руб. Выручка превысила 1 трлн руб. Убыток по РСБУ составил 11,55 млрд руб., что позволило «Россетям» не платить дивиденды.

Сейчас в стране помимо «дочек» госкомпании есть около 1,6 тыс. неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций (ТСО). Стратегия развития электросетевого комплекса предусматривает постепенную консолидацию сетевых активов в контур «Россетей». В августе вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение о том, чтобы затраты на их покупку были включены в тариф.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Россети" нашли средства на скупку конкурентов».