ПАО ВТБ в Башкирии подвел итоги работы за полгода

ПАО ВТБ в Республике Башкортостан подвел итоги работы в первом полугодии текущего года. По результатам работы за шесть месяцев совокупный кредитный портфель банка увеличился на 18% и составил 84,8 млрд руб., портфель привлеченных средств достиг 53,8 млрд руб. Об этом рассказал управляющий ПАО ВТБ в Башкирии Ирек Мухаметдинов на пресс-конференции 27 августа.

Наибольший прирост показал кредитный портфель корпоративного направления банка. По состоянию на 1 июля он превысил 29,5 млрд руб. (+25% с начала года). В сегменте малого и среднего бизнеса портфель займов вырос на 4% и составил 9,3 млрд руб. В отраслевой структуре наибольшую долю занимают торговые компании, организации пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Розничное направление ПАО ВТБ в Башкирии выросло на 15%, объем портфеля составил 55,3 млрд руб. Локомотивным продуктом, как и прежде, остаются жилищные кредиты: за полгода банк оформил более 4 тыс. таких сделок на сумму 7,9 млрд руб. (+37%). Господин Мухаметдинов также отметил растущий интерес заемщиков к участию в государственных проектах поддержки семей и в собственных предложениях банка — в частности, к программе «Победа над формальностями», позволяющей получить ипотеку без справки о доходах.

Важной составляющей в развитии розничного направления ПАО ВТБ в Башкирии стало рефинансирование кредитов, полученных в других банках. За шесть месяцев было оформлено 1800 таких заявок на сумму порядка 1 млрд руб. Общая сумма предоставленных займов наличными при этом составила 6,3 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Управляющий республиканского отделения ПАО ВТБ также сообщил о росте средств на счетах и депозитах клиентов — физических лиц: сумма вкладов выросла на 11% до 28,9 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. были привлечены в первом полугодии текущего года.

В дальнейшей перспективе банк планирует расширить свое присутствие в республике и сосредоточить внимание на цифровых технологиях.

«Объединение банковского бизнеса — это непростой процесс, он у нас еще не завершен до конца, но, самое главное, у нас уже есть положительные итоги. Сегодня мы имеем 23 точки продаж в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Туймазах. У нас есть планы по открытию в нескольких новых городах, и я уверен, что наш бизнес будет развиваться и дальше. Мы стремимся стать для наших клиентов надежным финансовым партнером, предлагая не только качественные банковские продукты и услуги, но и высокую скорость их получения и удобное управление ими. В рамках стратегии развития ПАО ВТБ до 2022 года мы стремимся очень серьезно работать над цифровизацией наших предложений, чтобы все наши продукты были доступны в смартфонах, и любую операцию, будь то оформление кредита, размещение депозита или перевод платежа, можно было осуществить за считанные секунды», - отметил Ирек Мухаметдинов.