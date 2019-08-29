В Челябинской области введут преференции для строителей газовых заправок

Заксобрание Челябинской области в первом чтении утвердило проект закона, создающего льготные условия для инвесторов, строящих АЗС со сжиженным природным газом. Депутаты считают меру необходимой из-за расширения парка автобусов, работающих на экологичном топливе. Только в Челябинске до 2020 года, по данным спикера регионального парламента Владимира Мякуша, планируется закупить 850 единиц газомоторной техники для перевозки пассажиров, 65 автобусов должны выехать на улицы города уже этой осенью. При этом на территории всего региона работают всего 13 станций, заправляющих сжиженным газом.

Новый закон предполагает, что участки под строительство АЗС на природном газе будут предоставляться без проведения торгов. Также при расчете платы за аренду или стоимости продажи земли будет применяться понижающий коэффициент К3. По словам заместителя председателя областного заксобрания Константина Захарова, это позволит снизить издержки на аренду или покупку участков «практически до нуля». В 2019 году в Челябинской области планируется строительство семи объектов заправки природным газом, в 2020-2021 годах введут в эксплуатацию еще три станции.

В принятии закона в первую очередь заинтересовано ПАО «НОВАТЭК». Компания строит в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа. Предполагается, что объект будет завершен в 2020 году. Для сбыта продукции в регионе «НОВАТЭКу» необходимо создать сеть заправочных станций.