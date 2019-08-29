Фастфуд закупается заменителем мяса

Заменитель мяса возвращает очереди в фастфуд. Компания KFC первой среди крупных ресторанов быстрого питания внедрила новые блюда, пока только в одном кафе. Новость вызвала огромный ажиотаж, а очередь за наггетсами из искусственного мяса растянулась на сотни метров. Как на замену мяса смотрит бизнес? И ждать ли очередей за новым продуктом в России? Выяснял Александр Рассохин.

Классическому рецепту жареной курочки от полковника Сандерса почти 80 лет. И что-либо менять в нем достаточно смело. А потому прежде чем вводить в меню наггетсы из заменителя мяса, в KFC решили протестировать блюдо только в одном ресторане в Атланте. Кто бы мог подумать, что люди станут толпиться перед кафе еще до открытия. Даже дождь их не испугал. В итоге очередь растянулась на несколько кварталов, а на дорогах образовалась пробка, рассказал “Ъ FM” житель Атланты Том Хэй. Он, как вегетарианец, должен был попробовать новое блюдо — пришлось ждать два часа: «Это не самая вкусная еда, которую я когда-либо пробовал. Но она довольно сытная, правда, мне понадобилось добавить немало соуса в это блюдо, чтобы оно стало вкуснее. 8 из 10. В очереди я стоял рядом с вегетарианцем и пескетарианцем. Не могу сказать, что большинство людей там не ест мясо, но таких было довольно много. И многим было просто любопытно».

В основе такого мяса гороховый белок, заявляет производитель — компания Beyond Meat. Ее котлеты, фарш и сосиски завоевывают американский рынок. А минувшей весной бренд вышел и на российский. Пока что аналог мяса можно попробовать только в виде котлет для бургеров в ресторанах холдинга White Rabbit Family. И спрос на такие блюда высокий, признает бренд-шеф компании Владимир Мухин: «Огромное количество людей приходит, пробует, удивляется похожести. Мы делали слепые дегустации, реально люди не понимают — нет подвоха. Они пробуют — это правда мясо. Не только бургеры. Сейчас договариваемся с Beyond Meat, нам скоро придет поставка котлетного мяса и так далее. То есть, возможно, скоро это будут и пельмени гедза, и лапша, можно будет болоньезе в итальянском ресторане съесть с вегетарианским мясом».

Про экопродукты, жестокое обращение с животными из года в год говорят все больше и больше. Тренд набирает обороты. Резонно, что и компании начинают подстраиваться под новые тенденции. Помимо KFC с экотематикой начал экспериментировать и Burger King. На прошлой неделе сеть включила веганский воппер в постоянное меню по всей Америке. Можно предположить, что альтернативное мясо будет активно пробиваться в рестораны, в том числе и быстрого питания. Но в первую очередь на Западе, говорит президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян. Сложно представить, что такие блюда, как в Атланте, появятся в KFC условной Пензы. «Продукция может быть востребована только в крупных городах — Москва и Питер, может быть, Екатеринбург, еще где-то. Я не думаю, что это имеет в ближайшие годы возможность превратиться в огромный бизнес или “откусывать” у традиционных точек питания какую-то долю потребителя»,— считает Оганджанян.

Стоит ли ждать наггетсы из альтернативного мяса и в российских ресторанах KFC? В представительстве компании отказались отвечать на этот вопрос. Но если это все же произойдет, ажиотаж, правда, временного, стоит ждать и в России, не сомневается член Международной рекламной ассоциации Алексей Муразанов: «“Ух ты, какая новая штучка прикольная, а попробую-ка я ее”. Вероятно, что очереди тоже построятся, попробует большая часть молодого поколения, более либерально настроенного. В моменте интерес будет очень высокий, но в динамике после пика достаточно быстро спадет и уйдет.

Безусловно, какой-то процент останется в виде более или менее лояльных потребителей, который приходится на вегетарианцев».

Пока же компания Beyond Meat набирает все большую популярность. В нее уже инвестировали Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо. В мае компания вышла на IPO. С тех пор ее акции подорожали более чем на 500%. И, наблюдая за происходящим, кажется, что это не предел.

Котлеты для бургеров Beyond Meat в американских супермаркетах стоят в пять раз дороже, чем традиционное мясо.