На форуме оружейников в Ижевске покажут трейлер фильма «Калашников»

Трейлер биографического фильма «Калашников» покажут в Ижевске на Форуме оружейников России, который состоится 18 и 19 сентября. Сам фильм выйдет в прокат 23 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства дмуртии.

Напомним, что Форум оружейников станет ключевым мероприятием празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Биографический фильм, посвященный конструктору, снимает Сергей Бодров-старший. Сценарий картины написан с опорой на воспоминания оружейника. В работе над фильмов участвовали консультанты концерна «Калашников» и дочь Михаила Калашникова Елена.