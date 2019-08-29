ДСК удерживает позиции на Строительном Олимпе

Домостроительный комбинат завоевал награды в четырех номинациях конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли «Строительный Олимп» за 2018 год.

В церемонии награждения, прошедшей в концертном зале Event-hall, приняли участие заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов, руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников, глава Воронежа Вадим Кстенин, вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.

Награждение началось с вручения наград, присужденных лидерам строительной отрасли – победителям XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, который ежегодно проводится под эгидой Российского Союза строителей и Министерства строительства и жилищно­коммунального хозяйства РФ. Согласно Положению конкурса, главным критерием отбора является результат деятельности предприятий в прошедшем году. Оцениваются: выполнение инвестиционной (производственной) программы, финансово­экономические результаты, социальная ответственность предприятия, научно­технический уровень производства, качество строительно­монтажных работ.

По итогам деятельности за 2018 год Домостроительный комбинат в очередной раз был признан «Элитой строительного комплекса России». Эта награда вручается участникам, награжденным в течение пяти лет подряд Дипломами конкурса и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности.

Фото: пресс-служба ДСК

Вслед за наградами федерального уровня прошло награждение победителей регионального конкурса «Строительный Олимп», учрежденного Союзом строителей Воронежской области при поддержке Департамента строительной политики. Домостроительный комбинат стал лауреатом в номинации – «Наибольший вклад в экономику региона». В 2018 году Домостроительный комбинат (в качестве заказчика­застройщика и генерального подрядчика) ввел в эксплуатацию 368 тыс. кв. м, в том числе 327 тыс. кв. м жилья, а также общеобразовательную школу на 1 224 места и поликлинику на 550 посещений в смену в жилом микрорайоне «Ласточкино» в Шилово.

В прошлом году в бюджеты всех уровней было направлено более 500 млн. рублей налоговых отчислений.

Дипломами конкурса «Строительный Олимп» отмечены достижения ДСК в номинациях «Лучший реализованный проект. Комплексная жилая застройка» и «Надежный подрядчик». В первом случае был награжден пилотный проект по развитию застроенной территории, ограниченной улицами 9 Января – Краснодонская – Семилукская. Звание «Надежного подрядчика» ДСК получил за строительство общеобразовательной школы на 1 224 места по ул. Острогожская в микрорайоне Шилово.

Лауреатом конкурса в номинации «Предприятие высокой культуры производства» стал завод крупнопанельного домостроения ООО «СовТехДом», производственное сердце ДСК. Проектная мощность завода — 180 тыс. кв. м жилья в год, в 2018 году произведено 230 тыс. кв. м. За счет внедрения на производстве оборудования мировых лидеров завод выпускает продукцию высочайшего качества и эстетичного вида. А возможность гибкой перенастройки производства позволяет вносить изменения в номенклатуру выпускаемой продукции и оперативно реагировать на запросы рынка.

Фото: пресс-служба ДСК

Награды Домостроительного комбината получали генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев и директор ООО «СовТехДом» Виктор Какоткин.

Высокую оценку органов власти и общественности получила не только работа коллектива ДСК в целом, но и его отдельные сотрудники. Вклад каждого работника ДСК в успех предприятия подчеркнул в своем комментарии гендиректор ДСК Андрей Соболев: «Работу сотрудников Домостроительного комбината по достоинству ценим не только мы, как руководство, она оценена на самом высоком уровне. Более ста сотрудников ДСК получили награды различных уровней: от федеральных знаков отличия до поощрений профессионального сообщества. Плотник нашего предприятия Владимир Бурминов одержал победу во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Всё это, безусловно, вызывает уважение к коллективу Домостроительного комбината, который вот уже полвека строит комфортные дома, где проживают жители города Воронежа. И в текущем году мы выполняем все поставленные перед нами задачи. К первому сентября мы будем вводить две школы и детский сад. Социальные объекты – это наша визитная карточка комплексных застроек.»