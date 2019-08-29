Новым Таганрогским транспортным прокурором назначили Павла Кардашова

На должность Таганрогского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры назначили советника юстиции Павла Кардашова, сообщает пресс-служба ведомства.

Павел Кардашов родился 21 июня 1985 года в Ростове, в 2008 году окончил юридический факультет Южного федерального университета. В феврале 2009 года начал службу в органах прокуратуры. Господин Кардашов работал помощном Минераловодского межрайонного транспортного прокурора, помощником, а затем заместителем Волго-Донского транспортного прокурора. С июня 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Южной транспортной прокуратуры.

Дарья Голякова