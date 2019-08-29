В Казани выставили на продажу одну из самых маленьких квартир России

В столице Татарстана была найдена одна из самых маленьких квартир страны, площадь которой составляет всего 18, 1 кв.м. Она находится в Авиастроительном районе и стоит 1,75 млн руб., говорится в исследовании портала недвижимости ЦИАН.

Авторы исследования включили в рейтинг жилье в строящихся ЖК и объектах, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию не более пяти лет назад. Самая маленькая квартира была обнаружена в Москве. Жилье площадью 14,3 кв.м оценили в 4,67 млн руб. Второе место заняла студия в 15 кв.м в Калининградской области стоимостью 640 тыс. руб. В тройку лидеров также попала квартире в Уфе площадью 15,7 кв.м. Ее цена составляет 1,02 млн рублей.

По словам специалистов ЦИАН, в настоящее время малогабаритные квартиры стали очень популярны на первичном рынке недвижимости. Это связано с небольшой ценой на этот вид жилья.

Напомним, в 2016 году первый вице-премьер России Игорь Шувалов приезжал в Казань, где ему показали квартиру площадью 20 кв. м. Тогда ему «показалось смешным», что люди покупают такое жилье.

"Ъ-Казань"