«Онкобольным приходится покупать лекарства за свой счет»

В Общественной палате 27 августа прошел круглый стол «Реализация федерального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” в части лекарственного обеспечения пациентов».

Президент Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова напомнила, что онкобольные фактически пожизненно находятся в этом статусе: болезнь может вернуться в любой момент. Опрос ассоциации показал, что даже пациенты, находящиеся на тяжелой стадии лечения, иногда вынуждены добиваться тех лекарственных препаратов, которые им необходимы для поддержания должного качества жизни. Среди выявленных на круглом столе проблем также оказались: отсутствие радионуклидных препаратов, необходимых для проведения диагностики; невозможность попасть к специалисту; невозможность своевременно получить диагностику и, как следствие, получить назначение соответствующих препаратов; отсутствие лекарственного препарата в медучреждениях; очереди в аптечной сети; отказ в препарате.

Одна из острых проблем — замена «хороших» лекарств на «плохие», то есть более дешевые и менее эффективные. Врачи, которые заинтересованы лечить пациента качественно, самыми современными методами, под давлением местных органов здравоохранения нередко выбирают наиболее дешевые методы лечения в ущерб качеству. Цена вопроса — человеческая жизнь — делает эту проблему особенно острой.

Самая катастрофическая ситуация, по словам Ирины Борововой, складывается, когда врач не назначает пациенту дорогостоящий препарат только потому, что знает: в данный момент его нет в клинике. Ожидать эффективного лечения в такой ситуации не приходится. Еще одна печальная ситуация, когда в федеральном учреждении назначена схема лечения по международному стандарту, пациента начали лечить по ней, но он возвращается в регион, а там нет данных препаратов, нет средств на их закупку, и схема лечения нарушается. Половине пациентов, констатирует Ирина Боровова, так или иначе приходилось покупать лекарственные препараты за свой счет.

Онкологические больные по закону имеют право на бесплатные лекарства, но не всегда им удается лекарства получить. Если пациенту в аптеке не выдают лекарство по бесплатному рецепту или врач не выписывает нужный препарат, это не повод для отчаяния, у больных есть способы успешно отстаивать свои права на необходимое лечение, утверждают эксперты.

«Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями сегодня является приоритетной для страны — эта тема определена и президентом, и Министерством здравоохранения»,— напомнил первый зампред комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес. Важной задачей его комиссии и в целом Общественной палаты будет взаимодействие с общественными, в том числе пациентскими, организациями по самым разным проблемам.

Дайхес также обратил внимание на проблему незарегистрированных лекарственных средств, в частности на недавнюю резонансную историю, когда мама тяжелобольного ребенка была задержана за то, что заказала и получила незарегистрированный препарат, и объявил, что 6 сентября на площадке Общественной палаты соберутся эксперты обсудить эту тему. Он также согласился, что требуется законодательное урегулирование вопроса с лечебным питанием для онкобольных пациентов, и пообещал, что в ближайшее время Общественная палата вернется к этому вопросу.

«Безусловно, на фоне тех значительных средств, которые выделяются на эту проблему в нашей стране, и того внимания, которое оказывается руководством страны, важнейшим элементом работы являются участие общественных организаций и общественный контроль за расходованием средств, за правильным выстраиванием политики государства в этом отношении. Я всегда говорю, что оценку врачам дают в первую очередь наши пациенты. Поэтому очень важно, что на площадке Общественной палаты проводятся подобного рода обсуждения»,— считает Дайхес.

Оксана Менейлюк