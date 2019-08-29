Сбербанк предоставил «Тавросу» кредиты на 205 млн рублей

Башкирское отделение Сбербанка предоставляет 205 млн руб. кредитов предприятиям башкирской группы «Таврос» — компаниям «Башкир-агроинвест» и «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1». Поручителями по кредитам выступит входящий в эту же группу Чишминский сахарный завод (ЧСЗ). Сделку по заключению договоров поручительства совет директоров ЧСЗ одобрил 28 августа, сообщает «Интерфакс». Банк предоставил средства заемщикам на условиях льготного кредитования агропроизводителей по ставке не выше 5%.

«Башкир-агроинвест» привлек возобновляемую кредитную линию Сбербанка на 100 млн руб. на год, Давлекановский КХП №1 — 105 млн руб. на срок до 60 месяцев. Назначение кредитов — пополнение оборотных средств, закупка ГСМ и оборудования, строительство и реконструкция комбикормового производства и покупка оборудования, в том числе для производства подсолнечного масла и обработки люпина и сои.

ГК «Таврос» имеет предприятия в шести районах Башкирии. Является одним из крупнейших в Башкирии производителей свинины. В состав холдинга входят кроме упомянутых предприятий также Башкирская мясная компания и Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо».

Ирина Самойлова