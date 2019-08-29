Приставы взыскали с ЗАО «Тоннельный отряд-3» 44 млн рублей задолженности по зарплате

Судебные приставы в Петербурге взыскали более 44 млн рублей в пользу сотрудников ЗАО «Тоннельный отряд-3». Таким образом, строителям была выплачена заработная плата за июнь и июль текущего года, сообщили в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате с компании были возбуждены в Полюстровском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу. На исполнение в отдел поступило 509 удостоверений комиссии по трудовым спорам на общую сумму более 27 млн руб. (заработная плата работников за июнь 2019 года) и 282 удостоверения на сумму более 17 млн руб. (зарплата за июль 2019 года). В результате принятых мер принудительного исполнения от компании поступили денежные средства для оплаты труда сотрудников, которые были распределены судебными приставами между взыскателями. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что приставы в Петербурге взыскали 22 млн руб. задолженности по зарплате с ООО «Мостроотряд №75». Кроме этого, более 11 млн руб. после ареста имущества должника было выплачено работникам ЗАО «Метробетон».