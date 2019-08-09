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Судебные приставы взыскали с ООО «Мостроотряд №75» 22 млн рублей задолженности по зарплате

Судебные приставы перечислили в пользу сотрудников ООО «Мостоотряд №75» почти 22 млн рублей в качестве погашения задолженности по заработной плате. Ранее в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам в отношении строительной компании были возбуждены исполнительные производства. Претензии к организации предъявили ее работники, не получившие заработанные деньги вовремя, сообщили в службе судебных приставов.

Организация-должник была уведомлена о возбуждении исполнительных производств и о последствиях неисполнения исполнительных документов. После вмешательства судебных приставов в установленный срок компания погасила задолженность в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к ООО «Мостоотряд №75» подано более 40 исков с требованием признать компанию банкротом. Общая сумма исковых требований составляет более 300 млн руб.

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