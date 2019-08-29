В Челябинской области ввели новые льготы для населения

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли пакет законопроектов, которые расширяют круг получателей льгот в регионе и увеличивают размер некоторых пособий. Так, была поддержана инициатива врио губернатора Алексея Текслера о выплате ежемесячного социального пособия детям погибших в Великой Отечественной войне. Сумма составит 500 руб. Ежегодно на исполнение этого закона из бюджета региона будет выделяться 200 млн руб. Мера коснется 26 тыс. человек. Жители, которые обладают статусом детей войны, начнут получать деньги с 1 октября. Также увеличена ежемесячная выплата труженикам тыла – с 270 до 1600 руб.

Кроме того, приняты изменения в областной закон о материнском капитале. Расширен перечень целей, на которые можно направлять средства. Теперь родители могут оплатить материнским капиталом дополнительное образование детей, погасить ипотечный кредит, направить его на реабилитацию детей-инвалидов. Ранее эти деньги можно было потратить только на основное образование ребенка или на оплату медицинских услуг.

Изменения в закон о мерах поддержки граждан в связи с переходом на цифровое телевещание предполагают выделение компенсаций за покупку приставок, антенн и спутникового оборудования некоторым категориям населения. На льготу теперь могут рассчитывать инвалиды по слуху, ветераны ВОВ, дети участников войны, жертвы политических репрессий, бывшие узники концлагерей. Также компенсацию могут получить люди, чей доход не превышает в 1,5 раза размер прожиточного минимума.

Также принят региональный закон о снижении транспортного налога для населения. Для автомобилей мощностью до 100 л. с. налог составит 5,16 руб. с каждой лошадиной силы, для машин мощностью до 150 л.с. – 13,40 л.с. Также налог уменьшился для владельцев мотоциклов и мотороллеров. Для транспорта мощностью до 20 л.с. он составил 3,08 руб., до 35 л.с. – 5,16 руб. Этой льготой, по подсчетам спикера областного заксобрания Владимира Мякуша, воспользуются более 1 млн жителей региона, они сэкономят более 300 млн руб. в год.