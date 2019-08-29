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Депутаты Пермского района поддержали досрочную отмену ЕНВД

Земское собрание Пермского района приняло решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на территории муниципалитета с 2020 года. Как рассказал глава района и председатель земсобрания Александр Кузнецов, соответствующее решение поддержали 14 депутатов, против высказались четверо.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Согласно поправкам к бюджету на 2019–2021 годы, внесенным в краевой парламент краевыми властями, Пермский район получит из региональной казны 89 млн руб.

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