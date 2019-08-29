«Ленэнерго» намерено привлечь кредит на 5 млрд рублей на инвестпрограмму и погашение долгов

ПАО «Ленэнерго» объявило конкурс на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов с лимитом в размере 5 млрд рублей сроком на пять лет. Максимальная ставка по кредиту не должна превышать 11,5% годовых. Заявки принимаются до 30 сентября, итоги тендера планируется подвести 17 октября, сообщается на сайте госзакупок.

Привлечь кредитные средства «Ленэнерго» намерено для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, в том числе рефинансирование кредитов и займов. Согласно отчету компании, общий размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 июля 2019 года составляет 32,3 млрд руб. Просроченная кредиторская задолженность достигает 4,9 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Ленэнерго» по итогам первого полугодия 2019 года увеличило чистую прибыль по РСБУ до 7,8 млрд руб. Данный результат на 36,1% выше, чем был получен в январе – июне прошлого года.