Стало известно о большем числе пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В результате ДТП в Кочубеевском районе Ствропольского края госпитализация понадобилась шести его участникам, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Травмы получили пять взрослых, в том числе водитель микроавтобуса, и один пятнадцатилетний подросток. Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших.

Как ране писал „Ъ-Юг“, сегодня в 6:10 в Кочубеевском районе Ставропольского края на 233 км федеральной трассы «Кавказ» произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Мерседес» и седельного тягача «МАН» с полуприцепом. Оба автомобиля двигались в сторону Ставрополя по крайней левой полосе движения.

В автобусе находилось 15 человек, в том числе пять несовершеннолетних.

Обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей устанавливаются.

Дарья Голякова