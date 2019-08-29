На Ставрополье в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

Сегодня в 6:10 в Кочубеевском районе Ставропольского края на 233 км федеральной трассы «Кавказ» произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Мерседес» и седельного тягача «МАН» с полуприцепом, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону. Оба автомобиля двигались в сторону Ставрополя по крайней левой полосе движения.

В больницу доставили 15 человек, в том числе пять несовершеннолетних, находившихся в микроавтобусе. У водителя и пассажира переднего сидения «Мерседеса» диагностировали травмы. Остальные пассажиры не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей устанавливаются.

Дарья Голякова