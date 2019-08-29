Fitch присвоило Кировской области рейтинг «BB-» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Кировской области рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. Напомним, в конце 2018 года агентство отозвало рейтинг эмитента, предварительно подтвердив его на том же уровне. Кировской области также присвоен краткосрочный рейтинг на уровне «В».

Fitch указывает, что социально-экономический портфель Кировской области исторически слабый. Основным источником доходов являются налоги (56,8% в 2018 году), большинство из которых – на доходы, они подвержены экономическим колебаниям. Возможности региона генерировать дополнительный доход в ответ на возможные экономические спады оцениваются как ограниченные. При этом устойчивость расходов региона средняя, а их регулируемость – слабая, в их структуре доминируют негибкие статьи.

Согласно прогнозам агентства, в 2020-2023 годах в Кировской области ожидаются рост налоговых поступлений в соответствии с ростом национального ВВП, рост текущих трансфертов в соответствии с национальной инфляцией и рост расходов. Доходы ожидаются стабильные.

Анастасия Еремина