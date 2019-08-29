Путин наградил жителей Иркутской области за спасение людей во время паводка

Президент России Владимир Путин решил наградить девять жителей Иркутской области медалью «За спасение погибавших» за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Согласно документу, награды удостоились сотрудник следственного изолятора Николай Алексеенко, врач Марина Балганова, гендиректор фирмы «Московский тракт» Олег Леонов, машинист тепловоза Артем Мингазов, слесарь локомотивного депо Александр Смолягин, индивидуальные предприниматели Евгений Татарников, Александр Якубов и Константин Хохлов.

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб.

О развитии ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение»