Ак Барс Банк завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей по МСФО

«Ключевые финансовые показатели банка за I полугодие 2019 года выросли благодаря росту чистого процентного дохода, что демонстрирует улучшение эффективности основного банковского бизнеса.



В первом полугодии мы наблюдаем рост объема кредитования розничных клиентов, что вызвано увеличением потребительских кредитов и кредитов по пластиковым картам. Положительную динамику показывает рост объема средств клиентов на счетах банка», — комментирует заместитель Председателя Правления Ак Барс Банка Александр Меленкин.

Ак Барс Банк завершил I полугодие 2019 г. с чистой прибылью в размере 3,3 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 6,6% больше, чем годом ранее. На увеличение прибыли в I полугодии 2019 года значительно повлиял рост чистого процентного дохода (до резервов) на 39,6% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года — до 7,7 млрд рублей.

Рентабельность капитала банка за I полугодие 2019 года составила 9,1%, рентабельность активов — 1,4%. Чистая процентная маржа в I полугодии 2019 г. составила 4,0%.

Расходы на создание резервов уменьшились почти в 2 раза до 0,5 млрд руб.

Активы банка на 30 июня 2019 составили 469 млрд рублей. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) на конец первого полугодия составил 216 млрд рублей. Кредиты малому бизнесу увеличились на 3,1% с начала года до 12,6 млрд рублей.

Портфель розничных кредитов также подрос на 2,6% и составил 85,5 млрд рублей. Этому способствовало увеличение числа потребительских кредитовна 13,7% и кредитов по пластиковым картам на 143,1%.

Средства клиентов на счетах Ак Барс Банка за полугодие увеличились на 3,1% и на конец отчетного периода составили 371,2 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением средств юридических лиц на 5,8% до 260,2 млрд руб. Средства физических лиц на счетах банка уменьшились с начала года на 2,7% и составили 111 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2019 года.

В I полугодии 2019 года Ак Барс Банк нарастил капитал на 6,3% — до 75,3 млрд рублей.

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