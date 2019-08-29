Forbes назвал лучшие банки для миллионеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking. Впервые за четыре года его существования на первой строчке российского рейтинга оказался «Альфа Private», на 0,1 балла обогнавший Сбербанк, лидера предыдущих трех лет.

За год «Альфа» увеличил порог входа для московских клиентов с $0,5 млн до $1 млн, для региональных — с $250 тыс. до $550 тыс. Средний чек достиг отметки в $5 млн. Средний чек Сбербанка увеличился с $3,8 млн до $4,1 млн, порог входа — 100 млн руб.

«Альфа Private» (84,4 балла). Sberbank Private Banking (84,3). Friedrich Wilhelm Raiffeisen (83,9). «Private Banking ВТБ» (73,9). UniCredit Private Banking Russia (69,3).

Первая пятерка иностранных банков практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Новичком среди лидеров стал Citi Private Bank, под управлением которого находится порядка $460 млрд.

UBS (91 балл). Julius Baer (85). Credit Suisse (84). Pictet (64). Citi Private Bank (54).

Составители рейтинга опросили 30 финансистов и представителей банковской индустрии. Баллы начислялись с учетом оценки аналитиков Frank RG и результатов голосования среди участников рынка. Также учитывались активы, рейтинг, число клиентов и офисов и ставки по депозитам.

Все больше состоятельных людей по всему миру переводят свои активы в наличные, объясняя это общими негативными трендами в мировой экономике. Согласно исследованию компании Capgemini, по итогам прошлого года доля наличных в портфеле долларовых миллионеров составила рекордные 28%.

Как российские миллионеры хранят свои активы — в материале “Ъ FM”.