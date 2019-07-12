Миллионеры предпочитают наличные

Все больше состоятельных людей по всему миру переводят свои активы в наличные. По итогам прошлого года доля наличных в портфеле долларовых миллионеров составила рекордные 28%, говорится в ежегодном исследовании компании Capgemini. Свой переход в кэш хайнеты объясняют общими негативными трендами в мировой экономике. «Коммерсантъ FM» решил узнать у российских миллионеров, как они хранят свои активы. Подробности — у Владислава Викторова.

Обострение торговых войн, замедление мировой экономики и перспектива падения корпоративных прибылей — все это заставляет миллионеров избавляться от вложений в акции и недвижимость. Вырученные от этого доллары они бережно кладут на депозиты в банки. И, по подсчетам аналитиков из Capgemini, это каждый четвертый доллар из состояния 18 млн самых богатых людей по всему миру.

Но, по мнению основателя «Национальной резервной корпорации» Александра Лебедева, поводов для бегства в кэш нет: «Большая часть активов в России очень сильно недооценена, различные же политические риски, напротив, переоценены. Люди могут быть напуганы всей совокупностью того, что им кажется Армагеддоном. Это неправильная стратегия. Я просто давным-давно поймал себя на мысли, что когда у меня было много кэша или акций, или ликвидных инструментов, то доступ к деньгам оказывался хуже, чем когда существовали какие-то стабильные денежные потоки, например, производство товаров или услуг».

Впрочем, по данным другого исследования, проведенного компанией Knight Frank, многие российские миллионеры доверяют наличным, особенно долларам, больше, чем состоятельные люди в других странах. Доля кэша в совокупных активах в России самая высокая в мире — 26%. И причины здесь исторические — после стремительного перехода от плановой экономики к рыночной в стране несколько раз происходила девальвация национальной валюты. Именно поэтому для многих доллар оказался самым надежным активом, говорят аналитики.

Но сейчас их хорошо бы вложить в недвижимость, считает вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» Николай Саркисов, который занимает 134-е место в списке Forbes с состоянием в $800 млн: «Поскольку мы очень ликвидно стоим в корпоративном бизнесе, то я больше верю в кирпичи. Все зависит, как вы эти кирпичи покупаете, как ими пользуетесь.

На недвижимости можно неплохо зарабатывать. При этом хорошо купленная недвижимость легко финансируется.

Мне как-то претит просто находиться в наличных».

Как отмечают в Capgemini, из-за желающих перейти в кэш пострадали фондовые рынки США и Европы. За год основные индексы потеряли от 6,5% до 14%. В результате и самих долларовых миллионеров стало меньше, и впервые за семь лет их совокупное состояние снизилось на 3%, до $68 трлн. Понять опасения тех, кто решил перевести активы в наличные, можно, проблем в экономике действительно хватает, отмечает глава АФК «Система» Владимир Евтушенков (63-й в списке богатейших людей России, чье состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд). Хотя сам бизнесмен считает, что деньги не должны лежать без дела: «Действительно, опасения есть, и, действительно, такая стратегия, может быть, и верна. А, может быть, и нет.

Дело в том, что это сложная модель, которую предсказать трудно.

Здесь каждый, как говорится, рискует. К сожалению, у меня противоположное мнение: деньги должны работать».

Впрочем, бизнес в России всегда сопряжен с определенными рисками. И, как минимум, двое из предпринимателей, с которыми беседовал «Коммерсантъ FM», ощутили их на себе. Поэтому кажется вполне разумным держать при себе запас наличных на «черный день».

Между тем, как показывают апрельские данные Центробанка, с января прошлого года чистый спрос россиян на наличные доллары упал в пять раз: суммарно они купили порядка $380 млн. Зато они заинтересовались евро — интерес к этой валюте увеличился более чем в два раза, до €770 млн.