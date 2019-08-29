В Нижегородской области появился Клуб инвесторов

На территории Дзержинского производственного объединения «Пластик» 28 августа состоялось установочное заседание Клуба инвесторов Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, клуб был создан по указу губернатора для взаимодействия органов госвласти с представителями бизнеса и для привлечения предпринимателей к решению проблем региона. Первое полноценное заседание клуба пройдет в четвертом квартале 2019 года.

В состав нового объединения вошли представители крупнейших предприятий региона, среди которых АО «Нижфарм», АО «Макстон-Дзержинск», ООО «Даниели Волга», АО «СИБУР-Нефтехим», АО «ОКБМ Африкантов», АО «Линде Газ Рус», АО «Выксунский металлургический завод», ПАО «Русполимет», ООО «Сен-Гобен».

Членам Клуба предстоит принять участие в разработке рекомендаций по снижению административных барьеров для бизнеса, стимулированию инвестиционной активности предпринимателей. «Для нас очень важно получение обратной связи от инвесторов. Мы не просто должны понимать, насколько комфортно предпринимателям работать в области, нам нужно привлекать их к усовершенствованию этих условий»,– сообщил Тимур Халитов.

Анастасия Еремина