Аэропорт Толмачево запустил цех бортпитания за 600 млн рублей

Холдинг «Новапорт» и немецкий авиаконцерн Lufthansa ввели в эксплуатацию новый цех по производству бортового питания в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщила пресс-служба областного правительства. Инвестиции в проект составили почти 600 млн руб.

Цех по производству бортового питания мощностью 8 тыс. рационов в сутки открылся в аэропорту Толмачево в 2012 году. Мощность нового цеха площадью более 5 тыс. кв. м составляет 16 тыс. рационов в сутки. Количество рабочих мест — 350 с перспективой увеличения до 500. Проект реализован в рамках расширения совместного бизнеса аэропорта Толмачево и Lufthansa — ООО «Толмачево кейтеринг».

Аэропорт Толмачево входит в холдинг «Новапорт». В 2018 году пассажиропоток воздушной гавани увеличился на 18% и составил 5,9 млн человек.

Почему аэропорт отказался от услуг стороннего поставщика бортпитания — в материале “Ъ-Сибирь” «Капитана» не взяли на борт»

Илья Галагуз