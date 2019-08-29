Модернизация водоканализационного хозяйства Тамбова потребовала повышения тарифов

Тамбовская городская дума на очередном заседании приняла решение об обращении к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных по региону индексов. По информации мэрии Тамбова, коммуникации местного водоканала находятся в изношенном состоянии, что приводит к частым авариям на водопроводной и канализационной системах. «Это решение – первый шаг, который обеспечивает возможность утверждения и реализации инвестиционных программ АО «Тамбовские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на территории города», - считают в гордуме.

В дальнейшем, после утверждения инвестиционных программ региональным управлением ТЭК ЖКХ, уже управление по регулированию тарифов области должно рассчитать конкретную величину отклонения от предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, чтобы «финансово обеспечить реализацию мероприятий инвестпрограмм по водоснабжению и водоотведению». Как указано в пояснительной записке к проекту решения гордумы, рост тарифа в сфере водоснабжения может составить на 2020 год – 105,95%, на 2021-й – 115,66%, на 2022 – 104%, на 2023 – 104%. Рост тарифа в сфере водоотведения на 2020 год - 127,24%, на 2021 – 114,12%, на 2022 – 127,56%, на 2023 – 115,59%. Ранее сообщалось, что в рамках концессионного соглашения между администрацией Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС, дочка «Российских коммунальных систем») в модернизацию водоканализационного хозяйства Тамбова потребуется вложить около 3 млрд руб.

Как поднимали коммунальные тарифы для водоканала в Белгороде, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Дважды одобренные».

Ирина Лобанова