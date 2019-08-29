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Пермьстат намерен купить автомобиль за 2,9 млн рублей

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) объявил аукцион на поставку легкового автомобиля.

Как указано в техническом задании, работникам Пермьстата требуется микроавтобус 2019 года выпуска, с двигателем мощностью 150 л. с. Салон должен быть оборудован устройством с навигацией CD-MP3-WMA +FM/AM радио+ AUX + USB + Bluetouth + WiFi, с управлением на руле; бортовым компьютером; климат-контролем; фильтром очистки воздуха, поступающего в салон.

Средства безопасности должны включать антиблокировочную систему с функцией распределения тормозных усилий, систему динамической стабилизации, систему помощи при старте на подъеме, систему предупреждения при экстренном торможении, систему контроля давления в шинах, иммобилайзер электронный, систему экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, усилитель рулевого управления, передние и задние датчики парковки.

В комплектации необходимы также складной передвижной столик в центральной части салона и зимние шипованные шины.

Максимальная стоимость контракта установлена в 2,9 млн руб. Аукцион пройдет 11 сентября.

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