«Тетра пак» взыскал в суде с завода группы «Башмилк» 1,2 млн евро

Российское подразделение международного производителя оборудования и упаковки — АО «Тетра пак» взыскало в арбитражном суде Москвы с Дюртюлинского комбината молочных продуктов (входит в группу «Башмилк») 1,19 млн евро задолженности и неустойки по договору лизинга оборудования от 2017 года. По решению суда, должник также должен выплачивать за каждый день просрочки, начиная с 21 мая, 0,1% суммы авансового платежа, составлявшего 34,3 тыс. евро и 504,4 тыс. руб. Из материалов дела следует, что аванс был выплачен молокозаводом не полностью.

В начале августа «Тетра пак» взыскал с молкомбината в арбитражном суде Башкирии сумму, эквивалентную 2,5 тыс. евро, за поставку товара, а также сумму, эквивалентную 110 тыс. евро, за выполнение работ. 12 августа арбитражный суд Москвы удовлетворил требование «Тетра пак» об изъятии у молзавода оборудования, приобретенного в сентябре 2017 года в лизинг — автомат розлива, система конвейеров, упаковщик, пастеризаторы, гомогенизатор и другое.

«Тетра пак» предъявил претензии и к другим предприятиям группы «Башмилк» — Чекмагушмолзаводу, с которого требует взыскать 28,9 млн руб. по договорам лизинга. У этого завода в августе производитель оборудования через суд изъял лизинговое оборудование — упаковочную линию, автомат розлива, аккумулятор, аппликаторы, асептический резервуар и другое.

О причинах неприятностей крупнейшего молокопереработчика Башкирии подробнее в материале «"Край курая" поставили на отжим».

Влада Шипилова