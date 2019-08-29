Минтруд хочет увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов

Минтруд России предложил повысить штрафы за несоблюдение прав людей с инвалидностью. В частности, речь идет о праве на труд и защиту от безработицы, а также об обеспечении доступа маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

В настоящее время штраф за несоблюдение прав инвалидов составляет от 1 тыс. до 10 тыс. для должностных лиц и от 20 тыс. до 100 ты. руб. для юрлиц. Как отмечается в уведомлении о подготовке нормативного акта, такие мягкие санкции «фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов» в случаях, когда стоимость работ, которые нужно произвести в рамках закона, превышает размеры штрафов.

Общественные обсуждения законодательной инициативы должны завершиться 12 сентября.

В конце 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев принял представителей общероссийских общественных организаций инвалидов, на встрече было заявлено, что около 50% соцобъектов уже адаптированы под нужды инвалидов. В ближайшее время на создание безбарьерной среды предлагалось выделить еще 20 млрд руб.

О помощи маломобильным гражданам читайте в публикации “Ъ” «Инвалидам лекарств не хватает больше, чем пандусов».