Мэрия Воронежа исключит возможность застройки Петровской набережной высотками

Управлению главного архитектора Воронежа поручено исключить функциональные зоны застройки многоэтажными жилыми домами (девять и выше) и актуализировать зоны с учетом общественно-деловых и рекреационных на территории Петровской набережной. Это следует из соответствующего постановления администрации Воронежа. Напомним, о возможности исключения разрешения на строительство многоэтажного жилья на Петровской набережной заявил губернатор Александр Гусев в конце июня на совещании по вопросу развития Петровского острова и соседней набережной в центре города.

О перспективах развития Петровской набережной в Воронеже в публикации “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Ирина Лобанова