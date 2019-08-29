Мэр Сочи Пахомов не намерен участвовать в новом конкурсе на должность

Глава города-курорта Сочи Анатолий Пахомов не подавал документы на конкурс на должность мэра на новый срок, сообщили в пресс-службе мэрии. «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно»,— заявил господин Пахомов, отвечая на вопросы журналистов на конкурсе «Новая волна».

Прием документов от соискателей на пост главы Сочи начался 30 июля и завершится сегодня, 29 августа. Срок полномочий нынешнего мэра города Анатолия Пахомова истекает 8 сентября 2019 года, новый глава города будет избран 10 сентября голосованием депутатов по завершении конкурса. Анатолий Пахомов, который избирался прямым голосованием жителей в 2009 и 2014 годах, имеет право подать документы на конкурс, однако до сегодняшнего дня он не делал никаких заявлений на этот счет.

В городском собрании Сочи сообщили, что на конкурс поданы документы от нескольких кандидатов (по разным данным, от шести до девяти человек), более полные данные до момента завершения подачи заявок не разглашаются. В качестве возможных претендентов на должность мэра Сочи эксперты называют вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и недавно назначенного вице-мэра города по правовым вопросам Григория Артамонова, имеющего опыт руководящей работы в Управлении делами президента.

Анна Перова, Краснодар