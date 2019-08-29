Land Rover покажет новый Defender в сентябре

Компания Land Rover назвала дату премьеры нового поколения внедорожника Defender.

В коротком видеотизере, опубликованном на официальном канале британского автопроизводителя на YouTube, сообщается, что автомобиль покажут на автосалоне во Франкфурте 10 сентября 2019 года. Какой-либо другой информации о новинке пока нет.

На шоу в Германии внедорожник доберется своим ходом из Долины замков, расположенной в Чарынском каньоне в Казахстане. В пейзажах этого места и показан новый Land Rover Defender в тизере.

Напомним, ранее Land Rover объявил об окончании предсерийных испытаний нового внедорожника Defender. На тестах прототипы прошли более 1,2 млн км.