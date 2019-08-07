07 августа, среда
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Land Rover завершил тесты нового Defender

Компания Land Rover объявила об окончании предсерийных испытаний нового внедорожника Defender.

Финальная стадия тестов автомобиля проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, где машину проверяли в условиях 40-градусной жары как на асфальтовом шоссе Джебель-Джайс, так и на песчаных дюнах в пустыне. Совместно с инженерами марки над Defender работали эксперты Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.

До тестов в ОАЭ автомобиль использовался представителями некоммерческой организации Tusk Trust, которая занимается сохранением природы в Африке. Машина работала в заповеднике Борана в Кении, перевозя оборудование и продовольствие, а также помогала в защите популяции львов.

Перед подготовкой к запуску в серию прототипы Land Rover Defender прошли на испытаниях более 1,2 млн км. Премьера нового внедорожника состоится до конца 2019 года.

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