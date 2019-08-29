Анатолий Пахомов не планирует участвовать в конкурсе на должность мэра Сочи

Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время закладки новой звезды на аллее фестиваля «Новая волна» ответил на вопрос журналистов о своих планах: действующий глава города не намерен участвовать в предстоящем конкурсе на должность мэра, сообщили в пресс-службе администрации города. «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много», – сказал Анатолий Пахомов.

Прием документов от соискателей должности мэра города-курорта Сочи завершится сегодня, 29 августа. Новый глава города будет избран 10 сентября голосованием депутатов за одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В городском собрании Сочи сообщили, что на конкурс поданы документы от нескольких претендентов, по разным данным, от шести до девяти человек, с учетом возможности отзыва поданных документов.

Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября 2019 года, он избирался прямым голосованием жителей Сочи в 2009 и 2014 годах. В качестве возможных претендентов на должность мэра Сочи эксперты называют вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и недавно назначенного вице-мэра города по правовым вопросам Григория Артамонова, имеющего опыт руководящей работы в Управлении делами Президента.

Анна Перова, Краснодар