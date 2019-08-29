В модернизацию вокзалов СКЖД инвестировали 206 млн рублей

В первые семь месяцев этого года в строительство и модернизацию вокзальных комплексов СКЖД инвестировали около 206 млн руб. 205,7 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Сейчас идет реконструкция железнодорожного вокзала в Сальске. Здесь построят новый двухуровневый вокзальный комплекс площадью 2,4 тыс. кв.м., отвечающий современным требованиям по обслуживанию пассажиров и транспортной безопасности.

Кроме того, продолжаются проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзалов в Грозном, Анапе и Краснодаре. Вокзалы Горячий Ключ, Ессентуки, Кисловодск, Лихая, Минеральные Воды, Таганрог, Тоннельная, Махачкала готовят к адаптации для маломобильных групп населения.

На вокзалах Сочи, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Черкесск, Владикавказ, Белореченская, Армавир-2, Зверево, Крымская, Курганная, Новочеркасск, Тимашевская, Шахтная, Староминская и Миллерово идет модернизация санитарных узлов.

Дарья Голякова