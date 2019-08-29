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Власти определили перевозчика на два автобусных маршрута

МКУ «Городское управление транспорта» подвело итоги двух аукционов на осуществление регулярных автобусных перевозок.

Первый аукцион максимальной стоимостью 3,6 млн руб. предполагал перевозки по маршруту №22. На торги подано две заявки: от Евгения Красновского и ООО «Дизель», которое стало победителем, снизив цену до 3,2 млн руб.

Вторые торги максимальной стоимостью 4,4 млн руб. предполагают перевозку по маршруту №48. На торги также поступило две заявки: от ООО «Городской автобус» и ООО «Дизель». Победителем стал «Дизель» с ценовым предложением в 4,3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дизель» принадлежит Эдуарду Мирзамухаметову. В 2019 году общество уже заключило три госконтракта на 40 млн руб.

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