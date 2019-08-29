В Новосибирске задержан начальник колонии строгого режима

Сотрудник колонии строгого режима №2 в Новосибирске задержан по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России, которое занимается расследованием этого дела. По сведениям “Ъ”, его фигурантом является начальник колонии — 43-летний подполковник внутренней службы Артем Евсеенко.

По данным следкома, 28 августа тюремщик получил 1,3 млн руб. за помощь в создании благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения. Повлиять на решение руководства другой колонии он не мог, отсюда в деле статья УК о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пятницу Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

Илья Николаев