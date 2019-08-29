«Левада-центр»: 67% россиян довольны работой Путина

Большинство россиян (67%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, свидетельствуют результаты августовского опроса «Левада-центра». Критикуют главу государства около трети граждан страны (31%).

В июне и июле деятельностью президента были довольны 68% респондентов. В апреле и мае этот показатель составлял 66%.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 36% респондентов, 63% — недовольны главой правительства. Рейтинги самого правительства чуть выше: 44% участников опроса оценили его работу положительно, с критикой выступили 55% опрошенных.

Работу депутатов Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% респондентов выразили недовольство их деятельностью.

На вопрос, в правильном ли направлении в целом идут дела в стране, утвердительно ответили 49% участников опроса. Чуть меньше (42%) уверены, что Россия движется по неверному пути.

Опрос проводился с 22 по 28 августа в 137 населенных пунктах 50 регионов России. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.

О том, почему на рейтинг президента не влияет его присутствие в теленовостях, читайте в материале “Ъ” «Главный остается в кадре».