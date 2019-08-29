В Свердловской области открылся центр компетенций для поддержки фермеров

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства создал центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Как сообщает департамент информполитики региона, новое структурное подразделение фонда создано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В функции центра входят консультации о существующих мерах поддержки, помощь в составлении бизнес-плана, технико-экономического обоснования проекта, оформлении документов организация и проведение сессий и семинаров, а также помощь для получения грантов «Агростарпап» в размере до 4 млн руб.

По словам руководителя центра компетенций Ильи Джаваева, уже разработана и согласована с Министерством сельского хозяйства РФ программа деятельности организации до 2024 года. «В ближайшее время будет запущен сайт с описанием всех существующих видов поддержки фермерства со стороны органов власти, банков, лизинговых компаний и областного фонда поддержки предпринимательства», — добавил господин Джаваев.

Анастасия Реутова