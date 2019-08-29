Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

Вооруженные силы Пакистана в ночь на четверг, 29 августа, провели испытания баллистической ракеты «Газнави». «Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.

Президент и премьер-министр выразили благодарность команде, осуществившей запуск, и поздравили жителей Пакистана с этим событием.

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