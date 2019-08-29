29 августа, четверг
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Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

Вооруженные силы Пакистана в ночь на четверг, 29 августа, провели испытания баллистической ракеты «Газнави». «Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

Президент и премьер-министр выразили благодарность команде, осуществившей запуск, и поздравили жителей Пакистана с этим событием.

Как мировое сообщество планирует контролировать ракеты средней и меньшей дальности после прекращения действия Договора о РСМД — в публикации “Ъ”.

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