Трамвайное движение в Выборгском районе открыли после ремонта с опережением графика

В Выборгском районе Петербурга завершились основные работы по ремонту трамвайных путей на перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Участок протяженностью 0,05 км отремонтировало АО «Трест». Площадь работ составила 0,41 тыс. кв. м. Движение транспорта на данном участке в настоящий момент восстановлено, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом в КРТИ отметили, что согласно госконтракту срок завершения ремонта — 1 декабря 2019 года. Однако в связи с началом учебного года, во избежание транспортных заторов, работы были выполнены с опережением графика. В ближайшее время подрядчику предстоит нанести на отремонтированном участке дорожную разметку.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 1 сентября в Красногвардейском районе Петербурга планируется также запустить движение по всему маршруту трамвайной линии «Чижик» до станции Ржевка.