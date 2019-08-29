На Ставрополье дезертира осудили на два года колонии

Ставропольский краевой суд приговорил военнослужащего по контракту младшего сержанта Давида Брезгина к двум годам и пяти дням колонии общего режима за дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ), сообщает пресс-служба ГВ СУ СК РФ.

Следствие установило, что 10 октября 2013 года Брезгин не явился в часть и стал проводить время по своему усмотрению. Подсудимый работал на различных строительных площадках без оформления документов, при этом в органы власти или военного управления Брезгин не обращался.

Кроме того, в период уклонения от службы Брезгина дважды осудили за преступления против собственности и приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства и штрафу в размере 9 тыс. руб.

В мае этого года подсудимого задержали в Ставрополе сотрудники военной комендатуры.

Дарья Голякова