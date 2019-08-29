Директора управляющей компании из Ижевска будут судить за присвоение денег жильцов

34-летнего директора ООО «УК "Ижкар"» из Ижевска будут судить за присвоение денег жильцов, перечисленных за коммунальные услуги. В результате этого МУП «Ижводоканал» получило ущерб в размере 666,6 тыс. руб., сообщает СУ СК России по Удмуртии. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Установлено, что в 2014 году осужденный учредил и возглавил УК «Ижкар», которая была избрана управляющей компанией в трех многоквартирных домах на улицах Коммунаров, Орджоникидзе и Пушкинская в Ижевске. В период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года директор снимал со счета управляющей компании средства, перечисленные жильцами за холодную воду и водоотведение для МУП «Ижводоканал». Похищенные деньги он тратил в личных целях.