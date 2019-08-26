В Госсовете Татарстана выступили против памятной даты свержения ордынского ига

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и комитет по образованию, культуре и национальным вопросам на совместном заседании выступили против федерального законопроекта, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Члены комитета рекомендовали парламенту Татарстана не поддерживать данный документ.

Татарстанские депутаты достаточно жестко раскритиковали инициаторов проекта — депутатов Госдумы и властей Калужской области. «Надо провести осмотр депутатов и калужского губернатора, которые не знают историю»,— заявил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов. «Меня удивляет, что законопроект продержал министр культуры Мединский»,— сказал единоросс и глава театра имени Качалова Александр Славутский. Законопроект он назвал «очередной глупостью».

Напомним, в пояснительной записке к проекту говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». Сейчас документ направлен на обсуждение в регионы. Отзывы собираются до 2 сентября.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"