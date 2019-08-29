Резидентом ТОСЭР «Нытва» станет частный медицинский центр

ООО «Санаторий-профилакторий „Оазис“» подало в министерство территориального развития Пермского края заявку на создание на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нытва» частного медицинского центра. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр территориального развития Пермского края Александр Борисов. Также, по его словам, заявку на размещение производства в ТОСЭР подал Нытвенский металлургический завод. «Сейчас эти заявки проходят экспертизу. Думаю, в сентябре резиденты получат соответствующий статус»,— пояснил министр.

По его словам, всего резидентами ТОСЭР намерены стать семь предприятий. Объем заявленных инвестиций составляет 800 млн руб. Планируется также создать свыше 300 рабочих мест. Напомним, статус ТОСЭР был присвоен Нытве в этом году. Резиденты территории получают льготы по налогу на прибыль и освобождаются от налогов на имущество и землю. Кроме того, в ТОСЭР действуют сниженные тарифы по страховым взносам. Чтобы стать резидентом ТОСЭР «Нытва», компания должна вложить в проект не менее 2,5 млн руб., а также создать не менее десяти рабочих мест.