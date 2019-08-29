Радий Хабиров ждет, что инвесторы вложат в ОЭЗ «Алга» 24 млрд рублей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров ожидает, что в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алга», которую власти республики планируют создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, инвесторы вложат не менее 24 млрд руб. В эту стоимость оценивается предварительный портфель подписанных инвестиционных соглашений. Намерения работать в ОЭЗ подтвердили семь потенциальных резидентов, сообщает пресс-служба главы региона. Для организации ОЭЗ подобраны четыре земельных участка общей площадью около 470 га. При поддержке республики к участкам планируют построить электрические, газовые сети, сети водоснабжения и подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. Вложения на эти цели оцениваются в 6 млрд руб.

Пока Башкирия только подает заявку на организацию ОЭЗ.

В России создана 21 ОЭЗ, девять из которых — промышленно-производственного типа. Ближайшие к Башкирии ОЭЗ этого типа расположены Екатеринбурге, Тольятти и Татарстане. Кроме того, в России действуют шесть особых экономических зон технологического типа, пять — туристического и одна логистического в Ульяновске.

Ирина Самойлова