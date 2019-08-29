Собственный загородный дом рядом с Хохловкой в загородном поселке«Бережное»

Приобретение земли под строительство загородного дома или коттеджа – ответственный шаг в жизни каждого. В этом выборе необходимо правильно расставить приоритеты и обратить внимание на множество важных моментов.

PAN City Group предлагает земельные участки под строительство коттеджа или загородного дома в ЗП «Бережное» (ИЖС), рядом с Хохловкой.

Плюсы и экономия очевидны: вы выбираете проект, технологию строительства, метраж своего будущего дома, а самое главное – время, когда приступать к строительству. Земельные участки расположены рядом с роскошным лесным массивом, девственной природой, в месте со свежим воздухом и в двухстах метрах от реки Камы. Вы по достоинству оцените чистейший воздух и благоприятную экологию «Бережного».

Возможно ли жить недалеко от города и при этом любоваться прекрасным видом на реку? Загородный комплекс «Бережное» расположен в живописном месте слияния двух рек – Камы и Чусовой, всего в 30 км от города по направлению Пермь – Хохловка, вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного комплекса. Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки, знаменитый музей «Хохловка».

Выберите ваш загородный дом в «Бережном»: первая очередь комплекса включает в себя 41 участок площадью от 11 до 21,5 сот. Оцените все преимущества загородного комплекса:

• Разрешенное использование участков – ИЖС с пропиской.

• Хорошая транспортная доступность, асфальтированная дорога Пермь – Хохловка.

• Обеспечен круглогодичный проезд до комплекса.

• Наличие линий электропередач в непосредственной близости от участков (новая ЛЭП до территории комплекса).

• Возможность подключения к газопроводу в деревне Тупица.

• Устройство межквартальных дорог в твердом исполнении.

• Привлекательная цена в сезон 30 000 рублей за сотку.

Профессионалы компании PAN City Group помогут вам приобрести землю под застройку вашего будущего загородного дома с беспроцентной рассрочкой до шести месяцев, и вы можете начать строительство на своем участке сразу же после внесения первоначального взноса.

• Индивидуальный график платежей.

• Первоначальный взнос от 30%.

• Кредит от банка-партнера на выгодных условиях.

Узнайте подробности в Центральном офисе PAN City Group по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, и по телефону (342) 257-00-10.