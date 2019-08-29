Мост на Крестовском острове передадут в доверительное управление «Газпром Арене»

Власти Петербурга разработали механизм передачи в доверительное управление «Газпром Арене» пешеходного моста через южную дорогу Крестовского острова. В настоящий момент этот процесс находится в завершающей стадии, сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года сформирована и направлена в УЕФА концепция проведения турнира в Петербурге. Решен вопрос о сохранении и дальнейшей эксплуатации строений и сооружений временного назначения, оставшихся после Кубка конфедераций FIFA 2017 года и ЧМ-2018. Также с региональными силовыми структурами согласован вопрос размещения фан-зоны на Конюшенной площади и разработан план транспортного обслуживания клиентских групп Евро-2020. Для команд-участниц футбольного турнира готовят тренировочные площадки на стадионе «Петровский», базе ФК «Зенит» в Удельном парке и на построенных к ЧМ-2018 спортивных объектах в Зеленогорске и Павловске.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что расходы на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге составят более 6,3 млрд рублей.