УГМК установила прямое управление Учалинским ГОК

Совет директоров Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК) досрочно с 1 сентября прекратил полномочия генерального директора предприятия Закарии Гибадуллина. Господин Гибадуллин занимал эту должность с 2012 года. Как следует из сообщения УГОК, трудовой договор с ним расторгнут по собственному желанию руководителя.

20 августа акционер УГОК — УГМК-холдинг — принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа предприятия управляющей компании — ОАО «УГМК». В УГМК решение объяснили оптимизацией стандартов корпоративного управления.

Учалинский ГОК занимается добычей и переработкой медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения.

Ирина Самойлова